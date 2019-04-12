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Где смотреть онлайн Шахтер - Заря: расписание трансляций

пятница, 12 апреля 2019, 15:40

13 апреля состоится матч 24-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и луганской "Зарей". Встреча состоится в Харькове на стадионе "Металлист".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Заря".

Начало встречи в 17:00.

Прямую трансляцию матча между донецким и луганским коллективами можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале "Футбол 2".

Главный арбитр - Анатолий Абдула.

После 23 туров "Шахтер", набрав 60 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Украины. "Заря" находится на пятой позиции, имея в своем активе 32 очка.

В первом этапе нынешнего сезона "Шахтер" обыграл "Зарю" со счетом 1:0, а в другом матче была зафиксирована ничья - 1:1.

Ранее "Апостроф" сообщал, что бывший игрок "Шахтера" рассказал о шокирующей драке в команде.

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