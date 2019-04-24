RU   UA   EN  

среда, 24 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.60
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Динамо - Шахтер: онлайн-трансляция

Динамо и Шахтер в очередной раз сойдутся во всеукраинском дерби

среда, 24 апреля 2019, 10:12
читати статтю українською
Динамо и Шахтер в очередной раз сойдутся во всеукраинском дерби

24 апреля в матче 25-го тура чемпионата Украины сыграют киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Встреча пройдет в Киеве на стадионе "Олимпийский".

ДИНАМО - ШАХТЕР: ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Начало встречи в 18:30.

Главным арбитром на матч назначен Виталий Романов. Помогать ему будут судьи на линиях Александр Войтюк и Владимир Володин. 4-й арбитр - Виктор Копиевский.

ДИНАМО - ШАХТЕР: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

После 24 туров "Шахтер" лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 63 очка. "Динамо" занимает второе место, имея в активе 56 очков.

Это будет уже пятая встреча команд в нынешнем сезоне. Поначалу успех сопутствовал киевлянам. "Динамо" выиграло матч за Суперкубок Украины (1:0), а также было сильнее в матче 1-го круга УПЛ (1:0). "Шахтер" взял реванш во 2-м круге (2:1), а также по пенальти переиграл динамовцев в 1/4 финала Кубка Украины.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: онлайн-трансляция

Прямая трансляция матча 21 тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити. Смотрите онлайн трансляцию из Манчестера 24 апреля

Беринчик - Аракава: Хроника чемпионского боя

Прямая трансляция чемпионского боя Беринчик - Аракава. Смотрите онлайн трансляцию из Киева

Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур - 1:0 Хроника матча, видео голов

Прямая трансляция матча 35 тура чемпионата Англии Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур. Смотрите онлайн трансляцию из Манчестера

Новости

24 апреля

13:28
​У Путина пригрозили Евросоюзу судом на миллиарды евро
13:20
В Украине заговорили о введении еще одного госпраздника
12:53
Ждем с нетерпением: Януковичу ответили на возвращение в Украину
12:50
Со стрижкой "под мальчика" и без белья: Николь Кидман удивила внешним видом
12:49
Боевики устроили массовые "зачистки" в ДНР
12:29
Динамо - Шахтер: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Первая реакция со штаба Владимира Зеленского
Яркие фото с дебатов на НСК "Олимпийский"
Презентация программ премии Ukrainian ID Awards и фестиваля Sheva Fest
Дебаты Порошенко без Зеленского: фото
Как Нацдружины кошмарили силовиков и АП в Киеве: яркий фоторепортаж
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: