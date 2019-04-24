Динамо - Шахтер: онлайн-трансляция

24 апреля в матче 25-го тура чемпионата Украины сыграют киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Встреча пройдет в Киеве на стадионе "Олимпийский".

ДИНАМО - ШАХТЕР: ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Начало встречи в 18:30.

Главным арбитром на матч назначен Виталий Романов. Помогать ему будут судьи на линиях Александр Войтюк и Владимир Володин. 4-й арбитр - Виктор Копиевский.

ДИНАМО - ШАХТЕР: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

После 24 туров "Шахтер" лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 63 очка. "Динамо" занимает второе место, имея в активе 56 очков.

Это будет уже пятая встреча команд в нынешнем сезоне. Поначалу успех сопутствовал киевлянам. "Динамо" выиграло матч за Суперкубок Украины (1:0), а также было сильнее в матче 1-го круга УПЛ (1:0). "Шахтер" взял реванш во 2-м круге (2:1), а также по пенальти переиграл динамовцев в 1/4 финала Кубка Украины.