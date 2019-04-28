Львов - Динамо: онлайн-трансляция

28 апреля в матче 26-го тура украинской Премьер-лиги сыграют "Львов" и киевское "Динамо". Встреча пройдет на стадионе "Арена Львов".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Львов" - "Динамо".

Безоговорочным фаворитом матча является "Динамо". На успех киевского коллектива предлагается коэффициент 1,25. Ничья оценивается коэффициентом 5,75. На победу "Львова" можно поставить с коэффициентом 13,75.

Главный арбитр - Игорь Пасхал (Херсон).

После 25 туров "Львов", набрав 30 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Украины. "Динамо" находится на второй позиции, имея в своем активе 57 очков.

На первом этапе нынешнего сезона "Динамо" и "Львов" обменялись выездными победами по 1:0.