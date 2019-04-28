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Мариуполь - Шахтер: онлайн-трансляция

В Мариуполе местный одноименный клуб примет донецкий "Шахтер"

воскресенье, 28 апреля 2019, 11:40
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В Мариуполе местный одноименный клуб примет донецкий "Шахтер" Фото: shakhtar.com

28 апреля в матче 26-го тура украинской Премьер-лиги "Мариуполь" на своем поле примет действующего чемпиона страні - донецкий "Шахтер".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Мариуполь" - "Шахтер".

Начало матча в 14:00.

Букмекеры не сомневаются. что лидер турнирной таблицы донецкий "Шахтер" обыграет пятую команду первенства. На победу "горняков" можно поставить с коэффициентом 1,16. В то же время победа хозяев поля оценивается коэффициентом 19,0. На ничью можно поставить за 7,70.

После 25 туров "горняки" уверенно возглавляют турнирную таблицу. В активе команды Паулу Фонсеки на семь баллов больше, чем у идущего вторым "Динамо". "Мариуполь" же активно ведет борьбу за четвертое место, которое дает право сыграть в Лиге Европы.

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