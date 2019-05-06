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Ливерпуль - Барселона: онлайн трансляция

Ливерпуль и Барселона определят первого финалиста Лиги чемпионов

понедельник, 6 мая 2019, 14:52
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Ливерпуль и Барселона определят первого финалиста Лиги чемпионов

7 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между английским "Ливерпулем" и испанской "Барселоной". Встреча состоится в Ливерпуле на стадионе "Энфилд". В первом матче сильнее была "Барселона" со счетом 3:0.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Барселона".

Начало встречи в 22:00.

ЛИВЕРПУЛЬ - БАРСЕЛОНА: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Главный арбитр - Джюнейт Чакыр (Турция).

Ранее "Ливерпуль" и "Барселона" провели между собой девять матчей в еврокубках. Команды одержали по три победы и еще три матча завершились вничью. Разница мячей 9-6 в пользу каталонского клуба.

Напомним, что "Ливерпуль" и "Барселона" по пять раз становились победителями Лиги чемпионов. Кроме того, оба клуба по три раза проиграли в финале главного европейского клубного турнира.

ВИДЕООБЗОР первого матча "Барселона" - "Ливерпуль".

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