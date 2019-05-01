"Барселона" уничтожила "Ливерпуль" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов каталонская "Барселона" добыла победу над английским "Ливерпулем" со счетом 3:0.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Ливерпуль".

Каталонцы подходили к игре с "Ливерпулем" фаворитами, однако на поле в этот вечер были две равные команды. Англичане не чуть не уступали сопернику и только чудом не смогли забить.

В свою очередь хозяева поля смогли отличиться в воротах соперника трижды. Сперва это сделал Луис Суарес на 26-й минуте встречи, а во втором тайме дублем отличился Лионель Месси.

Ответный матч состоится 7 мая в английском Ливерпуле.

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