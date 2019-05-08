Аякс - Тоттенхэм Хотспур: онлайн трансляция

8 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сыграют голландский "Аякс" и английский "Тоттенхэм Хотспур". Встреча состоится в Амстердаме на стадионе "Йохан Круифф Арена". В первой встрече "Аякс" победил на выезде со счетом 1:0.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Аякс" - "Тоттенхэм Хотспур".

Начало встречи в 22:00.

Главный арбитр - Феликс Брых из Германии.

АЯКС - ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Всего "Аякс" и "Тоттенхэм" провели между собой три матча в еврокубковых турнирах. Одну победу одержал "Аякс" и дважды сильнее был английский клуб. Разница мячей 6-2 в пользу "Тоттенхэма".