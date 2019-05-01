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Тоттенхэм Хотспур - Аякс - 0-1: видеообзор

среда, 01 мая 2019, 07:05
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В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов голландский "Аякс" на выезде обыграл "Тоттенхэм Хотспур" со счетом 1:0.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм Хотспур" - "Аякс".

Победу "Аяксу" принес гол Донни ван де Бека, который был забит на 15-й минуте. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Хаким Зиеш.

"Тоттенхэм" Англия – "Аякс" Нидерланды - 0:1 (0:1)

Гол: ван де Бек, 15

"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Алдервейрелд, Роуз (Дэвис, 79), Вертонген (Сиссоко, 39), Лукас Моура, Эриксен, Алли, Ваньяма, Триппьер (Фойт, 80), Льоренте.

"Аякс": Онана, де Лигт, Тальяфико, Велтман, Блинд, ван де Бек, Зиеш, Тадич, Шене (Мазрауи, 65), Нерес, де Йонг.

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