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Динамо - Мариуполь: онлайн видео трансляция

Динамо сыграет с Мариуполем в матче чемпионата Украины

суббота, 18 мая 2019, 00:05
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Динамо сыграет с Мариуполем в матче чемпионата Украины

В матче 29-го тура чемпионата Украины сыграют киевское "Динамо" и "Мариуполь". Встреча состоится 18 мая в Киеве на стадионе "Олимпийский".

Смотрите на "Апостроф" онлайн видео трансляцию матча "Динамо" - "Мариуполь".

Начало встречи в 17:00.

Плеер с трансляцией появится здесь за несколько минут до начала матча.

Безоговорочным фаворитом матча по версии букмекеров является "Динамо". На победу киевлян предлагается коэффициент 1,16. Ничья оценивается коэффициентом 7,00. На успех мариупольского клуба можно поставить с коэффициентом 11,00.

Главный судья: Дмитрий Кривушкин.

После 28 туров "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 62 очка. "Мариуполь" находится на пятой позиции, имея в активе 39 очков.

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