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Шахтер - Мариуполь: Онлайн трансляция

Шахтер и Мариуполь встретятся в 31 туре чемпионата Украины

воскресенье, 26 мая 2019, 09:42
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Шахтер и Мариуполь встретятся в 31 туре чемпионата Украины

В воскресенье, 26 мая, в матче 31-го тура сыграют "Шахтер" и "Мариуполь". Встреча команд пройдет в Харькове на стадионе "Металлист".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Мариуполь".

Начало матча - в 19:30.

Главный арбитр встречи - Андрей Коваленко (Полтава).

В текущем сезоне в Премьер-Лиге "Шахтер" и "Мариуполь" провели три встречи. Все они завершились победами чемпиона - 2:0, 3:0 и 1:0.

Всего между собой сегодняшние соперники провели 46 матчей. "Мариуполь" не выиграл у "Шахтера" ни одной игры, трижды сыграв в этих играх вничью и потерпев 43 поражения.

"Шахтер" обеспечил досрочно себе чемпионский титул, "Мариуполь" занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Украины и ведет борьбу с "Зарей" за попадание в четверку лучших команд УПЛ.

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