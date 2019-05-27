RU   UA   EN  

понедельник, 27 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.10
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео
Новости
Матчи
Таблицы
Видео
Шахтер

Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль Онлайн трансляция

Тоттенхэм Хотспур и Ливерпуль определят победителя Лиги чемпионов сезона-2018/19

понедельник, 27 мая 2019, 16:47
читати статтю українською
Тоттенхэм Хотспур и Ливерпуль определят победителя Лиги чемпионов сезона-2018/19

В субботу, 1 июня, в финальном матче Лиги чемпионов встретятся английские "Тоттенхэм Хотспур" и "Ливерпуль". Встреча пройдет в Мадриде (Испания) на стадионе "Ванда Метрополитано". Обслуживать игру будет словенская бригада арбитров во главе с Дамиром Скоминой.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм Хотспур" - "Ливерпуль".

Начало матча - в 22:00.

Для команд это будет 171-я по счету очная встреча. В предыдущих 79 играх победу одержал "Ливерпуль", еще 43 матча завершились вничью, "Тоттенхэм Хотспур" выиграл 48 поединков.

ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР - ЛИВЕРПУЛЬ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов "Тоттенхэм Хотспур" прошел "Аякс" (0:1, 3:2), а "Ливерпуль" - "Барселону" (0:3, 4:0).

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Арсенал - Челси Онлайн трансляция

Арсенал Челси - Прямая трансляция финала Лиги Европы. Смотрите онлайн трансляцию из Баку

Шахтер - Мариуполь - 4-0 Хроника матча, видео голов

Шахтер Мариуполь - Прямая трансляция матча чемпионата Украины. Смотрите онлайн трансляцию из Харькова

Барселона - Валенсия 1-2: Хроника матча, видео голов

Барселона Валенсия - Прямая трансляция финального матча Кубка Испании. Смотрите онлайн трансляцию из Севильи

Новости

27 мая

19:50
Летняя жара: синоптики порадовали прогнозом на последний день весны
19:25
Верховный суд принял решение по иску к Зеленскому о роспуске Рады
19:00
Под Запорожьем пронесся огромный смерч: появились жуткие видео стихии
19:00
Ада Роговцева госпитализирована? Что на самом деле произошло с актрисой
18:54
Украинские студентки серьезно пострадали в ДТП в Польше
18:37
В России с ножом напали на журналистов из-за Сталина: фото и видео кровавого инцидента
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Необычный концерт группы Святослава Вакарчука "Океан Ельзи". Яркие фото
В Киеве открыли новый мост. Яркие фото
На выставке электротранспорта в Киеве представили автомобиль Тесла Родстер: эксклюзивные фото
Инаугурация Зеленского: яркие фото с места событий
Вакарчук презентует свою партию "Голос". ФОТО
Акция памяти у Вечного огня в Киеве: эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: