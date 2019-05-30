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Львов - Шахтер: онлайн трансляция

Львов и Шахтер сыграют в матче заключительного тура

четверг, 30 мая 2019, 11:03
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Львов и Шахтер сыграют в матче заключительного тура

В матче 32-го тура чемпионата Украины сыграют "Львов" и "Шахтер". Встреча состоится 30 мая во Львове на стадионе "Украина".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Львов" - "Шахтер".

Начало встречи в 19:30.

Безоговорочным фаворитом по версии букмекеров являются гости. На победу "Шахтера" предлагается коэффициент 1,28. Ничья оценивается коэффициентом 5,00. На успех "Львова" можно поставить с коэффициентом 7,50.

Это будет уже четвертый матч между львовянами и донетчанами в нынешнем сезоне. Ранее "Шахтер" одержал две победы и еще один матч завершился вничью. Разница мячей 7:0 в пользу "горняков".

"Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины, а "Львов" уже не имеет шансов подняться выше шестого места.

Львов
-
Шахтер
19:30

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