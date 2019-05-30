Где смотреть онлайн Львов - Шахтер: расписание трансляций

30 мая состоится матч 32-го тура чемпионата Украины между ФК "Львов" и "Динамо". Встреча пройдет во Львове на стадионе "Украина".

ЛЬВОВ - ШАХТЕР: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА



Начало встречи в 19:30.

Прямая трансляция противостояния львовского и донецкого клубов пройдет на украинском телеканале "Футбол 1".

Интересно, что в этом сезоне это уже четвертая встреча "Львова" и "Шахтера". Ранее донецкий клуб одержал две победы и однажды была зафиксирована ничья.

Напомним, что "Шахтер" досрочно стал чемпионом страны. "Львов" уже в любом случае займет шестое место.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" начал продавать провокационные футболки с упоминанием "Динамо".