Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль: онлайн трансляция

В субботу, 1 июня, в финальном матче Лиги чемпионов встретятся английские "Тоттенхэм Хотспур" и "Ливерпуль". Встреча пройдет в Мадриде (Испания) на стадионе "Ванда Метрополитано". Обслуживать игру будет словенская бригада арбитров во главе с Дамиром Скоминой.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм Хотспур" - "Ливерпуль".

Начало матча - в 22:00.

Для команд это будет 171-я по счету очная встреча. В предыдущих 79 играх победу одержал "Ливерпуль", еще 43 матча завершились вничью, "Тоттенхэм Хотспур" выиграл 48 поединков.

ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР - ЛИВЕРПУЛЬ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов "Тоттенхэм Хотспур" прошел "Аякс" (0:1, 3:2), а "Ливерпуль" - "Барселону" (0:3, 4:0).