Украина - Италия: онлайн трансляция 1/2 финала чемпионата мира

В полуфинальном матче чемпионата мира U20 встретятся сборные Украины и Италии. Встреча состоится в польской Гдыне на стадионе ГОСиР.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матч Украина - Италия.

Начало поединка в 18:30.

УКРАИНА - ИТАЛИЯ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

На групповом этапе Украина заняла первое место в группе D, обыграв США (2:1) и Катар (1:0), а также сыграв вничью с Нигерией (1:1). В плей-офф украинцы были сильнее Панамы (4:1) и Колумбии (1:0). Италия стала первой в группе И. Представители Аппенинского полуострова одолели Мексику (2:1) и Эквадор (1:0), а также разошлись миром с Японией (0:0). На стадии на выбывание итальянцы добились побед над Польшей (1:0) и Мали (4:2).

Украинская сборная впервые дошла до стадии 1/2 финала мирового первенства. Для итальянцев лучшим результатом стало третье место на чемпионате мира-2017.