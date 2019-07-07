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Бразилия - Перу Онлайн-трансляция матча

Бразилия встретится с Перу в финале Кубка Америки

воскресенье, 7 июля 2019, 00:57
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Бразилия встретится с Перу в финале Кубка Америки

В воскресенье, 7 июля, в финальном матче Кубка Америки сборная Бразилии будет противостоять Перу. Встреча состоится в Рио-де-Жанейро на легендарном стадионе "Маракана". Обслуживать игру будет чилийская бригада арбитров во главе с Роберто Тобаром.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча Бразилия - Перу.

Начало матча в 23:00.

В полуфинале Кубка Америки сборная Бразилии оказалась сильнее Аргентины (2:0), а команда Перу разгромила действующих победителей турнира - Чили (3:0).

Между собой сборные Бразилии и Перу сыграли в общей сложности 51 матч. Подавляющее преимущество в личных встречах удерживают хозяева турнира - на их счету 35 побед, при 10 ничьих. Перуанцы смогли выиграть только 6 матчей.

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