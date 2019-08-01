Заря - Будучность: онлайн видео трансляция

1 августа в Запорожье состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между украинской "Зарей" и черногорской "Будучностью". Встреча пройдет на стадионе "Славутич-Арена". В первом матче украинский клуб победил со счетом 3:1.
Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча "Заря" - "Будучность".
Начало встречи в 19:00.
Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала матча.
ЗАРЯ - БУДУЧНОСТЬ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ
Матч обслужит ирландская бригада арбитров во главе с Нилом Дойлом. Помогать ему будут Даррен Кэйри и Дарраф Киган.
Победитель пары "Заря" - "Будучность" в 3-м раунде квалификации сыграет с победителем противостояния между хорватским "Осиеком" и болгарским ЦСКА. В первой встрече победу одержали "армейцы" со счетом 1:0.