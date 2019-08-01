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Заря - Будучность: онлайн видео трансляция

Заря поборется с черногорским клубом за выход в 3-й раунд квалификации Лиги Европы

четверг, 1 августа 2019, 00:05
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Заря поборется с черногорским клубом за выход в 3-й раунд квалификации Лиги Европы twitter.com/fczoryaofficial

1 августа в Запорожье состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между украинской "Зарей" и черногорской "Будучностью". Встреча пройдет на стадионе "Славутич-Арена". В первом матче украинский клуб победил со счетом 3:1.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча "Заря" - "Будучность".

Начало встречи в 19:00.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала матча.

ЗАРЯ - БУДУЧНОСТЬ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Матч обслужит ирландская бригада арбитров во главе с Нилом Дойлом. Помогать ему будут Даррен Кэйри и Дарраф Киган.

Победитель пары "Заря" - "Будучность" в 3-м раунде квалификации сыграет с победителем противостояния между хорватским "Осиеком" и болгарским ЦСКА. В первой встрече победу одержали "армейцы" со счетом 1:0.

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