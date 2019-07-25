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Заря стартовала в Лиге Европы с уверенной победы: видео

четверг, 25 июля 2019, 23:34
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В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы луганская "Заря" в гостях уверенно обыграла черногорскую "Будучность" со счетом 3:1.

Уже к 20-й минуте игры украинская команда вела в счете 2:0. На 15-й и 19-й минутах два мяча в ворота хозяев забил форвард Артем Громов. На 60-й минуте Михайло Перович сократил разрыв в счете и вернул интригу в матч. Однако на 82-й минуте Леван Арвеладзе забил третий мяч в ворота "Будучности".

Таким образом, "Заря" сделала весомую заявку на выход в следующий раунд турнира. Ответную игру команды сыграют 1 августа.

"Будучность" - "Заря" - 1:3

Голы: Громов, 15; Громов, 19; Перович, 60; Арвеладзе, 82.

"Будучность": Драгоевич, Вучич, Милич, Дамьянович, Болевич, Миркович (Бойович, 77), Стоилькович, Бакич (Зарубица, 46), Божович (Раичкович, 46), Перович, Мийич.

"Заря": Шевченко, Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко (Абу Ханна, 85), Иванисеня, Кочергин, Юрченко (Лунев, 64), Хомченовский, Громов (Арвеладзе, 80), Будковский.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" понесло серьезнейшую потерю перед игрой с "Шахтером".

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