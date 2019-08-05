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Брюгге - Динамо: онлайн трансляция

Киевский клуб стартует в Лиге чемпионов матчем в Брюгге

понедельник, 5 августа 2019, 00:06
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Киевский клуб стартует в Лиге чемпионов матчем в Брюгге

Во вторник, 6 августа, состоится первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между бельгийским "Брюгге" и киевским "Динамо".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Брюгге" - "Динамо".

Начало встречи в 21:30.

Фаворитом поединка по версии букмекеров является бельгийский клуб. На победу "Брюгге" предлагается коэффициент 1,96. Ничья оценивается коэффициентом 3,52. На успех "Динамо" можно поставить с коэффициентом 4,09.

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Между собой команды до настоящего времени еще ни разу не встречались.

В чемпионатах своих стран будущие соперники стартовали с двух побед. "Брюгге" поочередно обыграл "Беверен" (3:1) и "Сент-Трюйден" (6:0), а "Динамо" свои два выезда во Львов завершило "викториями" над "Карпатами" (2:0) и одноименным клубом (3:0).

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