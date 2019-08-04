Брюгге - Динамо: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Во вторник, 6 августа, в первом матче 3-го квалификационного турнира Лиги чемпионов встретятся бельгийский "Брюгге" и киевское "Динамо". Встреча пройдет в Брюгге на стадионе "Ян Брейдель".

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Начало матча в 21:30.

БРЮГГЕ - ДИНАМО: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

Фаворитом предстоящего матча по версии букмекеров является "Брюгге". На победу бельгийского клуба предлагается коэффициент 1,96. Ничья в основное время оценивается коэффициентом 3,52. На успех "Динамо" можно поставить с коэффициентом 4,09.

"Брюгге" также является фаворитом в борьбе за выход в следующий раунд турнира. Коэффициент на проход бельгийского клуба составляет 1,76, у "Динамо" он - 2,04.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" устроило разгром во Львове.