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Брюгге - Динамо: онлайн трансляция

Киевский клуб стартует в Лиге чемпионов матчем в Брюгге

вторник, 6 августа 2019, 09:20
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Киевский клуб стартует в Лиге чемпионов матчем в Брюгге

Во вторник, 6 августа, состоится первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между бельгийским "Брюгге" и киевским "Динамо".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Брюгге" - "Динамо".

Начало встречи в 21:30.

Фаворитом поединка по версии букмекеров является бельгийский клуб. На победу "Брюгге" предлагается коэффициент 1,96. Ничья оценивается коэффициентом 3,52. На успех "Динамо" можно поставить с коэффициентом 4,09.

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Между собой команды до настоящего времени еще ни разу не встречались.

В чемпионатах своих стран будущие соперники стартовали с двух побед. "Брюгге" поочередно обыграл "Беверен" (3:1) и "Сент-Трюйден" (6:0), а "Динамо" свои два выезда во Львов завершило "викториями" над "Карпатами" (2:0) и одноименным клубом (3:0).

Киевское "Динамо" в своей истории всего восемь раз играло против команд из Бельгии в официальных матчах. Пять побед праздновали бельгийские коллективы и три виктории на счету украинского гранда. Последним таким соперником для "Динамо" был "Генк" в сезоне-2013/2014 в Лиге Европы. Оба матча киевляне проиграли - 0:1 и 1:3.

Что касается "Брюгге", то эта команда провела 13 матчей с клубами чемпионата Украины. На счету соперника "Динамо" четыре победы, три поражения и шесть ничейных результатов. В последний раз против клуба из Украины "Брюгге" играл в сезоне-2014/2015. Тогда соперником бельгийцев был "Днепр", который обыграл оппонента со счетом 1:0 по сумме двух матчей.

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