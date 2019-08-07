Мариуполь - АЗ Алкмар: онлайн трансляция

В четверг, 8 августа, в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Мариуполь" сыграет с нидерландским "АЗ Алкмар".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Мариуполь" - "АЗ Алкмар".

Начало матча в 20:00.

Встреча пройдет в Одессе на стадионе "Черноморец". Это будет первый очный матч между командами. Обслуживать игру будет датская бригада арбитров во главе с Микаэлем Тюкгаардом.

МАРИУПОЛЬ - АЗ АЛКМАР: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

В предыдущем раунде Лиги Европы "АЗ Алкмар" оказался сильнее шведского "Хаккена" (0:0, 3:0). Для "Мариуполя" это будет дебютная игра в турнире.

Победитель этого противостояния в следующем раунде Лиги Европы сыграет с сильнейшим в паре "Антверпен" (Бельгия) - "Виктория" (Чехия).