Манчестер Юнайтед - Челси: онлайн трансляция

11 августа в матче 1-го тура английской Премьер-лиги сыграют "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Встреча состоится в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Челси".

Начало встречи в 18:30.

Фаворитом поединка по версии букмекеров являются хозяева. На победу манкунианцев предлагается коэффициент 2,25. Ничья оценивается коэффициентом 3,3. На успех "Челси" можно поставить с коэффициентом 3,60.

Обслужит матч арбитр Энтони Тейлор. Помогать ему будут судьи на линиях Гари Бесвик и Адам Нанн.

В прошлом сезоне "Челси" финишировал на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги и завоевал путевку в Лигу чемпионов. "Манчестер Юнайтед" завершил сезон на шестой позиции и будет выступать в Лиге Европы.

В сезоне-2018/19 команды дважды сыграли между собой вничью. Сначала "Челси" и "МЮ" разошлись миром в Лондоне - 2:2, а затем не выявили победителя в Манчестере - 1:1.