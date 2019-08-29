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Жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов: онлайн трансляция

"Шахтер" узнает своих соперников в Лиге чемпионов

четверг, 29 августа 2019, 00:39
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"Шахтер" узнает своих соперников в Лиге чемпионов

29 августа в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов сезона-2019/20.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов.

Начало мероприятия в 19:00.

Перед жеребьевкой 32 команды разделены на четыре корзины. Участники из одной корзины не могут сыграть друг с другом. Также не предусмотрено попадание в одну группу представителей одной страны. "Шахтер", к тому же, не сыграет с российским "Локомотивом" из 4-й корзины.

По итогам жеребьевки команды будут распределены на восемь групп по четыре клуба.

Корзина 1: "Ливерпуль", "Челси", "Манчестер Сити" (все - Англия), "Барселона" (Испания), "Ювентус" (Италия), "Бавария" (Германия), ПСЖ (Франция), "Зенит" (Россия).

Корзина 2: "Реал", "Атлетико" (оба - Испания), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Наполи" (Италия), "Шахтер" (Донецк, Украина), "Тоттенхэм Хотспур" (Англия), "Аякс" (Нидерланды), "Бенфика" (Португалия).

Корзина 3: "Лион" (Франция), "Байер" (Германия), "Ред Булл Зальцбург" (Австрия), "Олимпиакос" (Греция), "Брюгге" (Бельгия), "Валенсия" (Испания), "Интер" (Италия), "Динамо" (Загреб, Хорватия).

Корзина 4: "Локомотив" (Россия), "Генк" (Бельгия), "Галатасарай" (Турция), "РБ Лейпциг" (Германия), "Славия" (Чехия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Аталанта" (Италия), "Лилль" (Франция)

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