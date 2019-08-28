Где смотреть онлайн жеребьевку группового турнира Лиги чемпионов: расписание трансляций

29 августа в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов сезона-2019/20.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов.

Прямую трансляцию жеребьевки можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1". Также мероприятие покажут российские телеканалы "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1".

Жеребьевка начнется в 19:00.

Чемпион Украины "Шахтер" попал в первую корзину для жеребьевки и точно не сыграет с "Манчестер Сити", "Ливерпулем" и "Челси" (все - Англия), "Барселоной" (Испания), "Ювентусом" (Италия), "Баварией" (Германия), ПСЖ (Франция) и "Зенитом" (Россия). Также "горняки" будут разведены с еще одним российским клубом - "Локомотивом".

В одну группу не смогут попасть команды из одной страны.

Ранее "Апостроф" сообщал, что российский "Краснодар" не пробился в Лигу чемпионов.