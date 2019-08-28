RU  UA  EN

среда, 28 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.95
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

28 августа

17:22
​У Зеленского сообщили, когда будет сформирован новый Кабмин
17:21
Куриный маршал вместо Октября: сети повеселили фото "декоммунизации" в Донецке
17:09
10 актеров, которые сыграли Чарльза Мэнсона в кино и сериалах
16:55
Россия может передать Украине двух политзаключенных: фамилии и подробности
16:54
В Киеве началась встреча Зеленского со "слугами народа": первые подробности и фото
16:50
Обрушение дома в Дрогобыче: появилось видео с парнями, которые первыми бросились спасать людей
16:46
Швейцарские правозащитники из "Сети Солидарности" поприветствовали освобождение Вышинского
16:42
16-летняя дочь Елены Кравец попробовала себя в роли модели: и это, похоже, успех
16:39
В "Оппозиционной платформе - За жизнь" обещают продолжать борьбу за освобождение украинских узников совести
16:36
Журналисты рассказали о главных претендентах на кресло министра инфраструктуры
16:27
Преемником Супрун может стать уволенный Порошенко чиновник
16:24
Кот-красавец и чудовище: сети ужаснули фото памятника российским оккупантам в Крыму
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Где смотреть онлайн жеребьевку группового турнира Лиги чемпионов: расписание трансляций

среда, 28 августа 2019, 15:50
переглянути новину українською

29 августа в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов сезона-2019/20.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов.

Прямую трансляцию жеребьевки можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1". Также мероприятие покажут российские телеканалы "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1".

Жеребьевка начнется в 19:00.

Чемпион Украины "Шахтер" попал в первую корзину для жеребьевки и точно не сыграет с "Манчестер Сити", "Ливерпулем" и "Челси" (все - Англия), "Барселоной" (Испания), "Ювентусом" (Италия), "Баварией" (Германия), ПСЖ (Франция) и "Зенитом" (Россия). Также "горняки" будут разведены с еще одним российским клубом - "Локомотивом".

В одну группу не смогут попасть команды из одной страны.

Ранее "Апостроф" сообщал, что российский "Краснодар" не пробился в Лигу чемпионов.

Фотовзгляд

Все галереи
Советник президента США Джон Болтон почтил память погибших украинских военных

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ломаченко - Кэмпбелл: все о предстоящем супербое в Лондоне

Ломаченко - Кэмпбелл: онлайн трансляция чемпионского боя

Краснодар - Олимпиакос - 1:2 Хроника матча

Шахтер - Мариуполь - 5:1 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: