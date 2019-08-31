Олимпик - Шахтер: онлайн трансляция

В воскресенье, 1 сентября, в матче 6-го тура чемпионата Украины встретятся донецкие "Олимпик" и "Шахтер" . Встреча пройдет в Киеве на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского.

"Апостроф" проведет текстовую онлайн трансляцию матча "Олимпик" - "Шахтер".

Начало встречи - в 17:00.

В турнирной таблице чемпионата Украины команды расположились на противоположных полюсах. "Шахтер" лидирует, набрав 15 очков, а "Олимпик" располагается на последнем месте с одним набранным очком.

Для команд это будет 14-й очный матч за время независимости Украины. Преимущество по личным встречам удерживают "горняки": на их счету 9 побед при 4 ничьих.

В минувшем сезоне "Шахтер" и "Олимпик" сыграли между собой 4 матча. "Горняки" три игры выиграли, а еще одна встреча завершилась вничью.