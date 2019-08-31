RU  UA  EN

суббота, 31 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.95
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Поветкин - Фьюри: онлайн трансляция

Российский ветеран встретится с британским боксером

суббота, 31 августа 2019, 09:10
читати статтю українською
Российский ветеран встретится с британским боксером

31 августа россиянин Александр Поветкин проведет бой с британским боксером Хьюи Фьюри. Поединок состоится в Лондоне на арене "О2".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию боя Поветкин - Фьюри.

Ориентировочное начало поединка - в 23:00.

Бой россиянина и британца не будет титульным.

39-летний Поветкин провел 36 боев в профессиональном боксе, одержал 34 победы и потерпел два поражения - от Владимира Кличко и Энтони Джошуа. На счету 24-летнего Фьюри 23 победы при двух поражениях в 25 поединках.

За свою карьеру Поветкин несколько раз был близок к завоеванию полноценного чемпионского титула, однако войти в историю россиянин так и не смог. Фьюри, напротив, только продвигается в рейтинге к лучшим боксерам планеты.

В последнем бою Поветкин уступил нокаутом Джошуа, а Фьюри победил нигерийца Сэмюэла Питера.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ломаченко - Кэмпбелл: онлайн трансляция чемпионского боя

Прямая трансляция чемпионского боя Ломаченко - Кэмпбелл. Смотрите онлайн-трансляцию из Лондона

Жеребьевка группового турнира Лиги Европы: хроника и все подробности

30 августа состоится жеребьевка группового турнира Лиги Европы: онлайн трансляция на Апострофе

Заря - Эспаньол - 2:2 Хроника матча, видео голов

Заря Эспаньол - прямая трансляция ответного матча плей-офф раунда квалификации Лиги Европы. Смотрите онлайн трансляцию из Запорожья

Новости

31 августа

11:12
Звездный футболист снялся в эротичной фотосессии с женой: видео
10:59
Зверское убийство таксиста в Киеве: появились фото и данные о подозреваемых в расправе
10:42
В Индии прогремели взрывы на химическом заводе: видео и данные о жертвах
10:39
Где смотреть онлайн Ломаченко - Кэмпбелл: расписание трансляций
10:39
Ажиотаж вокруг обмена пленными: в сети подбили итоги горячего дня
10:15
У Зеленского сделали громкое заявление о новом министре здравоохранения: видео
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Во Львове активисты поймали фаната СССР
Супрун ушла в отставку. Акция в Киеве
В аэропорту "Киев" готовятся открыть памятник Сикорскому
Торжественное заседание Верховной Рады Украины
Советник президента США Джон Болтон почтил память погибших украинских военных
Празднование Дня Независимости Украины

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: