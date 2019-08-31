Поветкин - Фьюри: онлайн трансляция

31 августа россиянин Александр Поветкин проведет бой с британским боксером Хьюи Фьюри. Поединок состоится в Лондоне на арене "О2".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию боя Поветкин - Фьюри.

Ориентировочное начало поединка - в 23:00.

Бой россиянина и британца не будет титульным.

39-летний Поветкин провел 36 боев в профессиональном боксе, одержал 34 победы и потерпел два поражения - от Владимира Кличко и Энтони Джошуа. На счету 24-летнего Фьюри 23 победы при двух поражениях в 25 поединках.

За свою карьеру Поветкин несколько раз был близок к завоеванию полноценного чемпионского титула, однако войти в историю россиянин так и не смог. Фьюри, напротив, только продвигается в рейтинге к лучшим боксерам планеты.

В последнем бою Поветкин уступил нокаутом Джошуа, а Фьюри победил нигерийца Сэмюэла Питера.