Наполи - Ливерпуль: онлайн трансляция

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов итальянский "Наполи" встретится с английским "Ливерпулем". Встреча состоится во вторник, 17 сентября, в Неаполе на стадионе "Сан-Паоло".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Наполи" - "Ливерпуль".

Начало поединка - в 22:00.

Между собой "Наполи" и "Ливерпуль" ранее встречались четыре раза. Одну победу одержала итальянская команда, одна встреча завершилась вничью и две "виктории" на счету английского клуба.

НАПОЛИ - ЛИВЕРПУЛЬ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

В турнирной таблице чемпионата Италии "Наполи" занимает 3-е место после 3 туров, набрав 6 очков. "Ливерпуль" в чемпионате Англии является лидером после 5 сыгранных матчей. В активе мерсисайдского клуба 15 очков.