Наполи - Ливерпуль: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Во вторник, 17 сентября, в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся итальянский "Наполи" и английский "Ливерпуль". Встреча пройдет в Неаполе на стадионе "Сан-Паоло".

НАПОЛИ - ЛИВЕРПУЛЬ: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ



Начало матча в 22:00.

Букмекеры считают "Ливерпуль" фаворитом этого поединка. На победу английского клуба дается коэффициент 2,24. На успех "Наполи" можно поставить с коэффициентом 3,10. Ничья оценивается коэффициентом 3,55.

Ранее команды сыграли между собой четыре встречи. "Наполи" одержал одну победу при одной ничьей и двух "викториях" "Ливерпуля".

НАПОЛИ - ЛИВЕРПУЛЬ: ГДЕ СМОТРЕТЬ



После трех туров "Наполи", набрав 6 очков, занимает 3-е место в чемпионате Италии. "Ливерпуль" в первенстве Англии лидирует с 15 очками в активе после 5 туров.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 16-летний футболист принес "Барселоне" разгромную победу в чемпионате.