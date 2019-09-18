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ПСЖ - Реал: онлайн трансляция

Французский и испанский гранды стартуют в Лиге чемпионов суперматчем

среда, 18 сентября 2019, 13:30
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Французский и испанский гранды стартуют в Лиге чемпионов суперматчем

18 сентября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между парижским "Пари Сен-Жермен" и мадридским "Реалом". Встреча состоится в Париже на стадионе "Парк де Пренс".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча ПСЖ - "Реал".

Начало встречи в 22:00.

ПСЖ - РЕАЛ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

В этом матче ПСЖ не смогут помочь двое основных нападающих – Неймар и Килиан Мбаппе. Бразилец отбывает дисквалификацию, француз еще не восстановился после травмы. Под вопросом участие уругвайского форварда Эдинсона Кавани, который также испытывает проблемы со здоровьем. "Реалу" не помогут защитники Марсело (травма) и Серхио Рамос (дисквалификация). Из-за травм встречу пропустят полузащитники Лука Модрич и Марко Асенсио.

"Реал" является рекордсменом Лиги чемпионов по числу титулов. Королевский клуб выигрывал турнир 13 раз. Для ПСЖ лучшим результатом является выход в полуфинал Лиги чемпионов.

ПСЖ и "Реал" провели между собой восемь матчей в еврокубковых турнирах. Четыре раза побеждал "Реал", два матча завершились вничью и дважды сильнее был ПСЖ. Разница мячей 11-9 в пользу королевского клуба.

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