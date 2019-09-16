ПСЖ - Реал: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

В среду, 18 сентября, в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся французский ПСЖ и испанский "Реал". Встреча пройдет в Париже на стадионе "Парк де Пренс".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча ПСЖ - "Реал".

Начало матча в 22:00.

Букмекеры считают фаворитом этого поединка хозяев поля. На победу чемпиона Франции дается коэффициент 2,20. На успех "Реала" можно поставить с коэффициентом 3,24. Ничья оценивается коэффициентом 3,82.

После пяти туров первенства Франции ПСЖ набрал 12 очков и занимает первое место. "Реал" после четырех матчей Примеры занимает третье место с восемью баллами.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 16-летний футболист принес "Барселоне" разгромную победу в чемпионате.