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Динамо - Мальме: онлайн трансляция

Киевляне сыграют со шведским клубом в матче Лиги Европы

четверг, 19 сентября 2019, 10:02
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Киевляне сыграют со шведским клубом в матче Лиги Европы

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы киевское "Динамо" встретится со шведским "Мальме". Встреча состоится в четверг, 19 сентября, в столице Украины на стадионе НСК "Олимпийский".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Мальме".

Начало поединка - в 19:55.

Между собой "Динамо" и "Мальме" ранее встречались всего два раза. Оба матча состоялись в далеком 1978 году на стадии 1/8 финала Кубка чемпионов. Тогда первая встреча команд в Харькове завершилась без забитых мячей, а в ответной игре сильнее оказался шведский клуб - 2:0.

ДИНАМО - МАЛЬМЕ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

"Динамо" получило путевку в групповой этап Лиги Европы, уступив бельгийскому "Брюгге" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов (0:1, 3:3). "Мальме" на пути в основной раунд турнира прошел "Баллимену Юнайтед" из Северной Ирландии (7:0, 4:0), словенский "Домжале" (2:2, 3:2), "Зриньски" из Боснии и Герцеговины (3:0, 0:1) и израильский "Бней Иегуда" (3:0, 1:0).

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