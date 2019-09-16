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Динамо - Мальме: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

понедельник, 16 сентября 2019, 15:40
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В четверг, 19 сентября, в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы встретятся вице-чемпион Украины "Динамо" и шведский "Мальме". Встреча пройдет в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Мальме".

Начало матча в 19:55.

Букмекеры считают фаворитом этого поединка украинскую команду. На победу столичного клуба дается коэффициент 1,90. На успех "Мальме" можно поставить с коэффициентом 5,10. Ничья оценивается коэффициентом 3,80.

После шести сыгранных матчей "Динамо" набрало восемь очков и занимает шестое место в чемпионате Украины. Шведский "Мальме" после 23-х туров идет на втором месте и отстает от лидера на два балла.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Коноплянка трогательно рассказал о причинах возвращения в Украину.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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