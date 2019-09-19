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Вольфсбург - Александрия: онлайн трансляция

Александрийцы сыграют с немецким клубом в матче Лиги Европы

четверг, 19 сентября 2019, 09:52
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Александрийцы сыграют с немецким клубом в матче Лиги Европы

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы "Александрия" встретится с немецким "Вольфсбургом". Встреча состоится в четверг, 19 сентября, в Вольфсбурге на стадионе "Фольксваген Арена".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Вольфсбург" - "Александрия".

Начало поединка - в 22:00.

Между собой "Александрия" и "Вольфсбург" ранее не встречались. Для украинской команды выступление на групповой стадии Лиги Европы будет дебютным.

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"Александрия" получила путевку в групповой этап Лиги Европы напрямую, как третий призер чемпионата Украины. "Вольфсбург" в минувшем сезоне занял шестое место в первенстве Германии, что тоже дало ему право сыграть в групповом раунде второго по значимости европейского клубного турнира.

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