Вест Хэм - Манчестер Юнайтед: онлайн трансляция

В воскресенье, 22 сентября, состоится матч 6-го тура чемпионата Англии между "Вест Хэмом" и "Манчестер Юнайтед". Встреча состоится в Лондоне на стадионе "Олимпийский".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед".

Начало встречи - в 16:00.

Для команд это будет 142-й очный матч. Преимущество в личных встречах удерживают "красные дьяволы". На их счету 67 побед при 31 ничьей и 43 поражениях.

Фаворитом предстоящей встречи прогнозируемо является "Манчестер Юнайтед". На победу гостей принимаются ставки с коэффициентом 2,27. Котировка на ничью - 3,50. Победа "Вест Хэма" оценивается коэффициентом 3,20.

В турнирной таблице чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" занимает 6-е место, набрав 8 очков. "Вест Хэм" расположился на 11-м месте, имея в активе те же 8 очков.