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Шахтер - Ворскла: онлайн трансляция

Донецкая и полтавская команда встретятся в матче 9-го тура чемпионата Украины

пятница, 27 сентября 2019, 09:23
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Донецкая и полтавская команда встретятся в матче 9-го тура чемпионата Украины

В пятницу, 27 сентября, в матче 9-го тура чемпионата Украины встретятся донецкий "Шахтер" и полтавская "Ворскла". Встреча пройдет в Харькове на стадионе "Металлист".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Ворскла".

Начало матча - в 19:00.

Безоговорочным фаворитом предстоящей встречи является "Шахтер". Победа "горняков" оценивается у букмекеров коэффициентом 1,13. Котировка на ничью составляет 8,75. На выигрыш полтавской команды принимаются ставки с коэффициентом 21,00.

В минувшем сезоне соперники провели между собой два матча. Обе встречи завершились победами донецкого коллектива. В Полтаве "горняки" выиграли со счетом 2:0, а в Харькове "Ворскла" была разгромлена со счетом 4:1.

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