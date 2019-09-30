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Манчестер Юнайтед - Арсенал: онлайн трансляция

"Красные дьяволы" и "канониры" встретятся в матче чемпионата Англии

понедельник, 30 сентября 2019, 10:22
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"Красные дьяволы" и "канониры" встретятся в матче чемпионата Англии

В понедельник, 30 сентября, в матче 7-го тура чемпионата Англии встретятся "Манчестер Юнайтед" и лондонский "Арсенал". Встреча пройдет в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Арсенал".

Начало встречи в 22:00.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

7-й тур

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - АРСЕНАЛ

Это будет 231-й матч между принципиальными соперниками. Лидерство в личном противостоянии удерживает "Манчестер Юнайтед". На счету "красных дьяволов" 97 побед. "Арсенал" выиграл 82 поединка. 51 встреча завершилась вничью.

В турнирной таблице чемпионата Англии "Арсенал", набрав 11 очков, занимает 8-е место. "Манчестер Юнайтед" располагается на 11-й позиции, имея в активе на 3 очка меньше.

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