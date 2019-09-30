Где смотреть онлайн Манчестер Юнайтед - Арсенал: расписание трансляций

В понедельник, 30 сентября, в матче 7-го тура чемпионата Англии встретятся "Манчестер Юнайтед" и лондонский "Арсенал". Встреча пройдет в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд".

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - АРСЕНАЛ: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Начало матча в 22:00.

Прямая трансляция противостояния между манчестерским и лондонским коллективами пройдет на телеканале Setanta Sport.

В минувшем сезоне команды встречались между собой 3 раза. В матчах чемпионата в Манчестере команды сыграли вничью - 2:2, а в Лондоне сильнее оказались хозяева - 2:0. Еще один поединок между "красными дьяволами" и "канонирами" состоялся в рамках 4-го раунда Кубка Англии. В той встрече "Арсенал" дома уступил со счетом 1:3.

Ранее "Апостроф" сообщал, что лучший клуб Европы одержал 16-ю победу подряд в национальном чемпионате.