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Где смотреть онлайн Манчестер Юнайтед - Арсенал: расписание трансляций

понедельник, 30 сентября 2019, 10:42
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В понедельник, 30 сентября, в матче 7-го тура чемпионата Англии встретятся "Манчестер Юнайтед" и лондонский "Арсенал". Встреча пройдет в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд".

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - АРСЕНАЛ: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Начало матча в 22:00.

Прямая трансляция противостояния между манчестерским и лондонским коллективами пройдет на телеканале Setanta Sport.

В минувшем сезоне команды встречались между собой 3 раза. В матчах чемпионата в Манчестере команды сыграли вничью - 2:2, а в Лондоне сильнее оказались хозяева - 2:0. Еще один поединок между "красными дьяволами" и "канонирами" состоялся в рамках 4-го раунда Кубка Англии. В той встрече "Арсенал" дома уступил со счетом 1:3.

Ранее "Апостроф" сообщал, что лучший клуб Европы одержал 16-ю победу подряд в национальном чемпионате.

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