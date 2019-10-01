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Тоттенхэм Хотспур - Бавария: онлайн трансляция

Английский и немецкий клубы встретятся в матче Лиги чемпионов

вторник, 1 октября 2019, 00:10
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Английский и немецкий клубы встретятся в матче Лиги чемпионов

Во вторник, 1 октября, в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся английский "Тоттенхэм Хотспур" и немецкая "Бавария". Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм Хотспур" - "Бавария".

Начало матча в 22:00.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Группа В. 2-й тур

ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР Англия - БАВАРИЯ Германия

ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР - БАВАРИЯ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

"Тоттенхэм Хотспур" и "Бавария" ранее встречались в матчах еврокубковых турниров четыре раза. Две победы одержал немецкий клуб, один матч завершился вничью, а еще один - победой английской команды. Разница мячей 6-4 в пользу "Баварии".

В данный момент "Бавария" занимает первое место в турнирной таблице группы В, имея в активе три очка. "Тоттенхэм Хотспур" находится на второй позиции, набрав одно очко.

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