Тоттенхэм Хотспур - Бавария: онлайн трансляция

Во вторник, 1 октября, в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся английский "Тоттенхэм Хотспур" и немецкая "Бавария". Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм Хотспур" - "Бавария".

Начало матча в 22:00.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Группа В. 2-й тур

ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР Англия - БАВАРИЯ Германия

ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР - БАВАРИЯ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

"Тоттенхэм Хотспур" и "Бавария" ранее встречались в матчах еврокубковых турниров четыре раза. Две победы одержал немецкий клуб, один матч завершился вничью, а еще один - победой английской команды. Разница мячей 6-4 в пользу "Баварии".

В данный момент "Бавария" занимает первое место в турнирной таблице группы В, имея в активе три очка. "Тоттенхэм Хотспур" находится на второй позиции, набрав одно очко.