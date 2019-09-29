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Тоттенхэм Хотспур - Бавария: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

воскресенье, 29 сентября 2019, 12:58
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Во вторник, 1 октября, в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся английский "Тоттенхэм Хотспур" и немецкая "Бавария". Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм Хотспур" - "Бавария".

Начало матча в 22:00.

Букмекеры считают фаворитом этого поединка команду гостей. На победу немецкого клуба дается коэффициент 2,14. На успех "Тоттенхэм Хотспур" можно поставить с коэффициентом 3,15. Ничья оценивается коэффициентом 3,80.

ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР - БАВАРИЯ: ГДЕ СМОТРЕТЬ

В данный момент "Бавария" занимает первое место в турнирной таблице группы В, имея в активе три очка. "Тоттенхэм Хотспур" находится на второй позиции, набрав одно очко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Атлетико" и "Реал" не выявили победителя в дерби.

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