Александрия - Гент - 1:1 Хроника матча, видео голов

В четверг, 3 октября, состоялся матч 2-го тура группового турнира Лиги Европы между украинской "Александрией" и бельгийским "Гентом". Игра проходила во Львове на стадионе "Арена Львов" и завершилась вничью - 1:1.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Александрия" - "Гент".

Лига Европы, 2-й тур, группа I

АЛЕКСАНДРИЯ, Украина - ГЕНТ, Бельгия - 1:1

Голы: Ситало, 60 - Депуатр, 6

"Александрия": Панькив — Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко — Банада, Ковалец, Гречишкин — Лучкевич, Ситало, Третьяков.

"Гент": Каминьски — Люстиг, Пластун, Нгадеу-Нгаджуи, Асаре — Кумс, Давид, Овусу, Оджиджа — Депуатр, Яремчук.

В атаках гостей прошли последние минуты матчи, но Александрия выстояла и добыла первое очко!

90. Три минуты компенсировал арбитр.

89. Яремчук покинул поле. Вместо него вышел Юя Кубо. Не удалось украинцу огорчить бывший клуб сегодня.

87. Прижали гости Александрию к воротам. Сперва подали угловой, который ни к чему не привел, а затем последовал неплохой прострел, но Панькив был на месте.

84. Ух! Травму получил Лучкевич и показал, что не может продолжать встречу. Вместо него в игру вступил Безбородько.

83. Теперь у Гента замена. Вместо Депаутра вышел Квилитая.

80. Вторая замена у хозяев. Вместо Ситало вышел Шастал.

79. Гречишкин навешивал со стандарта в штрафную бельгийцев, но те справились с угрозой.

75. Первая замена в матче. Довгий вышел на поле вместо Ковальца.

72. Опасно пробивал один из игроков Гента метров с 11-ти, но защитники бросились под удар и ликвидировали опасность.

70. Большими силами обороняются хозяева поля, но не забывают и про атаку. Гости пытаются прорваться к воротам, однако мяч теряют на подступах к штрафной.

67. Снова Ситало угрожал воротам гостей, но не точно на этот раз!

60. ГООООЛ! Ситало! Первым на добивание сыграл форвард Александрии после удара от Ковальца!

52. Каминьски опередил Ковальца после скидки Банады. А могло быть опасно!

46. Второй тайм начался! Без замен обошлись наставники в перерыве.

Перерыв!

44. Банада опасно пробивал из-за пределов штрафной, мяч в сантиметрах прошел от перекладины.

39. Два подряд угловых подали хозяева поля, оба раза без удара в створ.

33. Штанга спасает Александрию после удара Нгадеу. Отличный корнер получился у гостей.

27. Пытаются дальними забросами играть номинальные хозяева поля, но оборона гостей справляется с задачей.

24. Высоко прессингует Александрия, но пока это не дает результата.

16. Активен сегодня Яремчук. Против своей бывшей команды играет форвард сборной Украины. В очередном эпизоде не успел он к мячу, Панькив опередил.

11. В центре поля пока проходит игра. Гости сбавили обороты после забитого мяча, хозяева пока не могут прийти в себя.

7. ГОЛ! Пропускает Александрия. Стремительная атака гостей завершилась точным ударом от Депуатра с линии штрафной. Спокойно выходят гости вперед.

6. Под контролем гостей пока проходит встреча, Александрия играет вторым номером.

3. И сразу момент! Лучкевич опасно пробивал головой, но Каминьски парировал. Очень опасно!

1. Игра во Львове стартовала! Успехов Александрии!

19.00. Александрия уже прибыла на стадион.

18.45. Стали известны стартовые составы.

15.30. Перед игрой с Гентом Александрия провела две тренировки на львовской арене.

14.15. Александрия сыграет сегодня в желто-черной форме, а гости - в традиционных синих цветах.

13.50. Вот что говорили наставники команд перед матчем:

Владимир Шаран, тренер "Александрии":

"Гент – физически сильная команда. У них очень много высоких и мощных футболистов. Оба центрбека, нападающие. Но, несмотря на это, они играют в комбинационный футбол. Импонирует их тактическая схема, они много меняются позициями, контролируют мяч, возрастные фланговые защитники много подключаются к атакам. Очень сильно команда играет на стандартах. Очень хорошая команда".

Йесс Торуп, тренер "Гента":

"Мы хорошо начали сезон во всех турнирах и постараемся продолжить в том же духе. Пластун готов играть, в качестве туриста я бы его не брал. Он уже опробовал новую маску и сможет помочь команде. Учитывая важность матча, мы намерены использовать всех сильнейших. Александрия наверняка будет стремиться победить в домашнем матче, так что у нас должны быть возможности для контратак".

В 1-м туре "Александрия" проиграла "Вольфсбургу" (0:1), "Гент" выиграл у "Сент-Этьена" (3:2).

В турнирной таблице группы I "Александрия" занимает последнее, 4-е место, "Гент" находится на 2-й позиции.