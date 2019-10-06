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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Интер - Ювентус: онлайн-трансляция

В центральном матче 7 тура чемпионата Италии встретятся лидеры

воскресенье, 6 октября 2019, 01:00
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В центральном матче 7 тура чемпионата Италии встретятся лидеры

В воскресенье, 6 октября, в матче 7-го тура чемпионата Италии сыграют "Интер" и "Ювентус". Встреча пройдет в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Интер" - "Ювентус".

Начало матча - в 21:45.

Фаворитом предстоящей встречи считается "Интер". Победа миланской команды оценивается у букмекеров коэффициентом 2,64. Котировка на ничью составляет 3,15. На выигрыш коллектива из Турина принимаются ставки с коэффициентом 2,83.

В турнирной таблице чемпионата Италии соперники занимают первые два места - "Интер", выиграв все предыдущие 6 матчей, лидирует, а "Ювентус" идет вторым, отставая от миланской команды на 2 очка. Это единственные команды, которые еще не проигрывали в текущем розыгрыше первенства страны.

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