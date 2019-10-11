Украина - Литва - 2:0 Хроника матча, видео голов

В пятницу, 11 октября, сборная Украины в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года играла с национальной командой Литвы. Встреча проходила в Харькове на стадионе "Металлист" и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча Украина - Литва.

Отбор Евро-2020

Группа В, 6-й тур

Украина - Литва 2:0

Голы: Малиновский, 29, 58

Украина: Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Соболь, Степаненко (Сидорчук, 72), Зинченко, Малиновский, Ярмоленко (Цыганков, 65), Мораес, Марлос (Коноплянка, 59).

Литва: Черняускас, Миколюнас, Климавичюс, Гирдвайнис, Андрюшкявичюс (Шимкус, 61), Воробьев, Вербицкас, Новиковас, Жулпа, Голубицкас (Ласицкас, 72), Лаукжемис (Матулявичюс, 77).

Предупреждения: Степаненко — Новиковас, Зулпа

Финальный свисток! Поздравляем Украину с очередной победой в отборе!

90. Три минуты добавил арбитр.

88. К логическому завершению подходит встреча.

84. Опасно у ворот Пятова! После ошибки от обороны Украины Вербицкас пробивал, но Пятов среагировал на удар!

82. Несколько перспективных атак гости сорвали нарушениями правил. Грубо играют литовцы.

78. Украинцы продолжают давление на соперника, но с приближением финального свистка запала у команды Шевченко все меньше.

76. Всех ключевых игроков сменил Шевченко, бережет их на игру с Португалией.

73. Последняя замена у сборной Украины. Вместо Степаненко вышел Сидорчук.

70. Коноплянка и Цыганков неплохо комбинировали, после чего по воротам пробивал хавбек Динамо, но мяч угодил в руку игроку сборной Литвы. Арбитр молчит.

65. Вместо Ярмоленко на поле вышел Цыганков.

63. Мораес решился на дальний удар, но неточным он вышел.

61. Теперь замена у гостей. Вместо Андрюшкявичюса на поле появился Шимкус.

59. Замена у Шевченко. Вместо Марлоса вышел Коноплянка.

58. ГОООООООООЛ! 2:0! Малиновский прямым ударом со штрафного оформляет дубль!

57. Опасный стандарт для Украины. За фол на Ярмоленко желтую получил Жулпа.

54. Новиковас сначала получил желтую, а затем заставил Степаненко заработать предупреждение на себе.

49. Очень спокойно начали встречу команды. Украинцы пытаются создать опасность у ворот Литвы, но особых усилий не прилагают.

46. Игра возобновилась. Без замен в перерыве.

Перерыв! 1-0 после первого тайма. Достаточно для того, чтобы спокойно начать вторую половину.

44. Малиновский пробивал по воротам, но под его удар бросилось сразу несколько защитников сборной Литвы.

42. Подходит к завершению первый тайм. Пока для команды Шевченко складывается все просто замечательно, хотя забивать можно было еще пару мячей.

39. Очень много атакуют футболисты сборной Украины, но оборона Литвы справляется с угрозой.

37. Уверенно мяч держится в ногах футболистов сборной Украины. Никаких намеков на опасность у ворот Пятова даже и не было.

34. Перекладина спасает гостей после мощного удара Ямроленко с угла штрафной!

32. Еще один угловой заработали гости и снова защитники сборной Украины сыграли без ошибок.

29. ГООООООООООООЛ! Малиновский! Обыгрался в стенку хавбек с Мораесом и метров с 10-ти спокойно переиграл голкипера! Очень важный мяч!

29. Ярмоленко! Опасно пробивал лидер сборной метров с 20-ти! Рядом со штангой мяч прошел.

27. Тем временем португальцы забили в ворота Люксембурга.

24. Пытаются комбинировать техничные Марлос и Ярмоленко, которые регулярно выдают острые передачи на партнеров, но не все они доходят до адресата.

21. Первый угловой подали гости, но ничего опасного у ворот Пятова не произошло.

19. Картина пока не меняется: Украина тотально доминирует, но до ударов редко дело доходит. Нужно поднажать.

17. Ярмоленко совершил сольный проход в штрафную соперника, но пробить по воротам ему не дали.

15. Сместилась игра в центр поля, но украинцы по-прежнему владеют мячом.

12. Марлос пяткой выводил Зинченко на удар, но тот у игрока Манчестер Сити явно не вышел.

10. Футболисты сборной Украины очень активны. Видимо, была установка тренера на быстрый мяч.

6. Право на первый угловой заработали хозяева поля. После подачи с угла поля Степаненко опасно пробивал в сантиметрах от штанги.

3. Есть первый удар! После навеса от Соболя Марлос с близкого расстояния наносил удар, но мяч прошел мимо ворот.

1. Игра началась! Уже сегодня Украина может на 99% гарантировать себе место на Евро-2020! Держим кулаки!

Прозвучали гимны государств.

Украина выйдет на поле в желтой форме, Литва — в красной (голкиперы — в зеленом и черном вратарских свитерах соответственно).

Кадры вчерашней тренировки сборной в Харькове.

УКРАИНА - ЛИТВА: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

В случае победы сборная Украины практически гарантирует себе выход на чемпионат Европы. В оставшихся двух матчах с Португалией и Сербией подопечным Андрея Шевченко достаточно будет набрать одно очко. При этом даже в случае двух поражений украинская сборная будет имеТЬ более чем хорошие шансы завоевать путевку на Евро-2020. Для этого ей необходимо будет в матче с сербами не проиграть с разницей больше чем в пять мячей.