Славия - Барселона: онлайн трансляция

В среду, 23 октября, в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов встретятся чешская "Славия" и испанская "Барселона". Встреча пройдет в Праге на стадионе "Эден".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Славия" - "Барселона".

Начало встречи - в 22:00.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

3-й тур. Группа F

СЛАВИЯ Чехия - БАРСЕЛОНА Испания

СЛАВИЯ - БАРСЕЛОНА: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Обслужит матч шотландская бригада арбитров во главе с Бобби Мадденом. В качестве его ассистентов выступят Грэм Стюарт и Дэвид Рум.

Ранее "Славия" и "Барселона" не встречались между собой в матчах еврокубковых турниров.

После двух туров "Барселона" занимает второе место в турнирной таблице группы F. "Славия" находится на последней, четвертой позиции, имея в активе одно набранное очко.