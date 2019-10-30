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Челси - Манчестер Юнайтед: онлайн трансляция

Лондонский и манчестерский клубы встретятся в матче Кубка английской лиги

среда, 30 октября 2019, 00:05
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Лондонский и манчестерский клубы встретятся в матче Кубка английской лиги

В среду, 30 октября, в матче 1/8 финала Кубка английской Лиги встретятся "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Встреча будет проходить в Лондоне на стадионе "Стемфорд Бридж".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Челси" - "Манчестер Юнайтед".

Начало встречи - в 22:05.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Полом Тирни.

Фаворитом встречи у букмекеров считается "Челси". На победу "синих" принимаются ставки с коэффициентом 1,84. Котировка на ничью составляет 3,60. Выигрыш "Манчестер Юнайтед" оценивается коэффициентом в 4,40.

Это будет 186-й очный матч между соперниками. Преимущество в противостоянии удерживает "Манчестер Юнайтед", выигравший 76 поединков. На счету "Челси" 53 победы. Еще 56 встреч завершились вничью.

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