Где смотреть онлайн Челси - Манчестер Юнайтед: расписание трансляций

В среду, 30 октября, состоится матч 1/8 финала Кубка английской лиги между "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Стемфорд Бридж".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию встречи "Челси" - "Маанчестер Юнайтед".

Начало матча в 22:05.

Прямую трансляцию противостояния между лондонцами и манкунианцами можно будет посмотреть на российском телеканале "Матч! Футбол 1".

В предыдущем раунде турнира "Челси" разгромил "Гримсби" (7:1), а "Манчестер Юнайтед" прошел "Рочдейл" (2:1).

"Челси" и "Манчестер Юнайтед" уже встречались в текущем сезоне. В матче 1-го тура чемпионата Англии на "Олд Траффорд" хозяева разгромили гостей из Лондона со счетом 4:0.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ливерпуль" одержал феерическую победу над "Тоттенхэмом" в чемпионате Англии.