Динамо - Шахтер: онлайн трансляция

В среду, 30 октября, в матче 1/8 финала Кубка Украины встретятся "Динамо" и "Шахтер". Встреча будет проходить в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Шахтер".

Начало встречи - в 19:30.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Виктором Копиевским из Кропивницкого.

Фаворитом встречи у букмекеров считается "Шахтер". На победу "горняков" принимаются ставки с коэффициентом 1,79. Котировка на ничью составляет 3,90. Выигрыш "Динамо" оценивается коэффициентом в 4,25.

ДИНАМО - ШАХТЕР: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ



В текущем сезоне "Динамо" и "Шахтер" уже встречались. В матче 3-го тура чемпионата Украины, который состоялся 10 августа в Киеве, "горняки" обыграли хозяев со счетом 2:1.