Где смотреть онлайн Динамо - Шахтер: расписание трансляций

30 октября в Киеве состоится матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором сыграют местное "Динамо" и донецкий "Шахтер". Встреча грандов отечественного футбола пройдет на столичном НСК "Олимпийский".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Шахтер".

Встреча начнется в 19:30. Прямую трансляцию противостояния покажет телеканал 2+2.

Отметим, что последний раз команды встречались 10 августа в рамках третьего тура украинского чемпионата. Тогда победу праздновала донецкая команда - 2:1.

Перед этим киевское "Динамо" 28 июля обыграло донецкий "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины. Матч состоялся в Одессе на стадионе "Черноморец" и завершился со счетом 2:1.

Напомним, что "Шахтер" сенсационно потерял первые очки в чемпионате.