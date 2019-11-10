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Ливерпуль - Манчестер Сити: онлайн трансляция

В центральном матче первого круга чемпионата Англии сыграют Ливерпуль и Манчестер Сити

воскресенье, 10 ноября 2019, 00:05
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В центральном матче первого круга чемпионата Англии сыграют Ливерпуль и Манчестер Сити

10 ноября состоится матч 12-го тура чемпионата Англии между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити". Встреча пройдет в Ливерпуле на стадионе "Энфилд".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити".

Начало встречи в 18:30.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

12-й тур

ЛИВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СИТИ

ЛИВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СИТИ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Обслужит матч арбитр Майкл Оливер.

После 11 туров "Ливерпуль" занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 31 очко. "Манчестер Сити" с 25 очками находится на второй позиции.

В прошлом сезоне "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" до последнего тура боролись за чемпионский титул. В итоге, чемпионом стал клуб из Манчестера, который опередил мерсисайдцев на одно очко. Впрочем, "Ливерпуль" по-прежнему далеко опережает "Манчестер Сити" по числу побед в чемпионате Англии. "Красные" являются 18-кратными чемпионами Англии, а "горожане" выигрывали титул шесть раз. Лидером по этому показателю является "Манчестер Юнайтед" (20).

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