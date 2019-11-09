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Где смотреть онлайн Ливерпуль - Манчестер Сити: расписание трансляций

суббота, 09 ноября 2019, 15:10
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10 ноября состоится матч 12-го тура чемпионата Англии между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити". Встреча пройдет в Ливерпуле на стадионе "Энфилд".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити".

Начало встречи в 18:30.

Прямую трансляцию противостояния между мерсисайдцами и манчестерцами можно будет посмотреть на канале "Сетанта Спорт Украина", стримминговых сервисах Megogo и Okko, а также на телеканале "Беларусь 5".

ЛИВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СИТИ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

После 11 туров "Ливерпуль" занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Красные" выиграли 10 матчей из 11-ти и набрали 31 очко. "Манчестер Сити" находится на 2-й позиции в таблице, имея в активе 25 очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ливерпуль" одержал феерическую победу над "Тоттенхэмом" в чемпионате Англии.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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